Un viaggio nel tempo al Museo di Malesco

Il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco apre le porte per un evento speciale dedicato a grandi e piccoli. Domenica 6 aprile, con ingresso gratuito, sarà possibile immergersi nella storia e nella tradizione attraverso una visita guidata e un laboratorio creativo.

Dalle 15:00 alle 16:30, i visitatori potranno partecipare a Un viaggio nel tempo, un percorso guidato alla scoperta degli antichi attrezzi in ferro provenienti dalla necropoli di Craveggia. Un'occasione unica per conoscere la storia di questi reperti e il loro utilizzo nei secoli passati.

Per i più piccoli, dai 5 ai 10 anni, dalle 16:30 alle 18:00 sarà organizzato il laboratorio Il magico mondo della Pasqua, un’attività ludico-didattica per esplorare le tradizioni pasquali in modo creativo e coinvolgente.

L'evento è organizzato dal Parco Nazionale Val Grande e la prenotazione è consigliata scrivendo a promozione@parcovalgrande.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Dott. Angelo Moro al numero 327 9565586.