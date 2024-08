Il comune di Domodossola cerca sponsor per le borse di studio "Ettore Tibaldi"

Il comune di Domodossola ha avviato una selezione pubblica per la ricerca di soggetti esterni all’amministrazione comunale, pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche) anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor dell’amministrazione per il finanziamento di 5 borse di studio, intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi, riservate a studenti universitari frequentanti nell’anno accademico 2023/2024 il secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Lm-41).

Le proposte di cui al presente avviso dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre il giorno 4 settembre 2024.

Le domande potranno essere presentate tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it, oppure tramite servizio postale o corriere o consegna a mano all’ufficio protocollo in piazza Repubblica dell’Ossola, 1, sempre specificando nell’oggetto: Avviso pubblico “Sponsorizzazioni per il finanziamento di n°5 borse di studio, intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi”.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio istruzione al numero 0324/492312 o all’indirizzo cultura@comune.domodossola.vb.it. La domanda da compilare e consegnare è disponibile sul sito del comune di Domodossola.