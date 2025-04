Al Calvario la Via Crucis del vicariato dell'Ossola FOTO

Si è si svolta ieri al Sacro Monte Calvario la via Crucis organizzata dal Vicariato dell'Ossola. Molti i fedeli con i sacerdoti provenienti da tutta l'Ossola e la comunità dei padri rosminiani hanno voluto simbolicamente ripercorrere insieme i passi percorsi dal Signore Gesù durante la sua salita al Calvario.

“Una Via Crucis che viviamo in questo anno giubilare in comunione con il papa, il nostro vescovo e tutta la diocesi – ha spiegato all'inizio del percorso il vicario dell'Ossola don Luigi Preioni – e che prende in considerazione la figura del Buon Samaritano al quale papa Francesco dedica il secondo capitolo della sua lettera Fratelli tutti e il nostro vescovo Franco Giulio Brambilla ha dedicato una lettera pastorale. Lo scegliamo come compagno di strada”.

La via Crucis è stata poi presieduta dal parroco di Baceno don Davide Gheza.