Case popolari, Gibertoni (Pd): "Il problema esiste, affrontiamolo senza polemiche ma con responsabilità"

“Ho letto con attenzione la sua replica al mio intervento sulle case popolari di Villadossola. Preferisco non soffermarmi sugli attacchi personali che lasciano il tempo che trovano visto che nemmeno abbiamo avuto il piacere di conoscerci, ma entrare nel merito delle questioni sollevate, che riguardano il diritto alla casa e la qualità della vita di centinaia di famiglie”. Così Fabio Gibertoni, neo segretario del Pd di Villadossola, risponde al presidente di Atc Piemonte Nord Marco Marchioni sulla questione delle case popolari di Villadossola, e in particolare del Villaggio Sisma.

Spiega Gibertoni: “Conosco bene la realtà delle case Atc, avendo avuto un familiare che vi ha vissuto fino al 2017. Non servono perizie per notare i problemi strutturali, le infiltrazioni, la scarsa manutenzione e non solo di una realtà particolare come quella del “Villaggio Sisma” quartiere Villa Nord, che richiederebbe una gestione straordinaria di tutto l’impianto immobiliare, ma anche la gestione ordinaria di altri immobili non solo a Villadossola. Lo dicono i cittadini e i dati del suo stesso ente”.

“Al 31 ottobre 2024, i debiti per affitti non versati ammontano ad oltre 1 milione di euro. Sottolinea il segretario del Pd cittadino -. Il comune ha coinvolto la Prefettura, attivato piani di rientro, segno che il sistema attuale è insostenibile. Dire che Atc ha investito più di quanto incassato non è un vanto, ma la prova che servono nuove strategie. Eppure, Villadossola non ha beneficiato della messa a terra dei fondi Pnrr, pur essendo tra i territori più esposti”.

“Sulla comunicazione: inviare bollettini mensili non basta – prosegue Gibertoni -. Serve una piattaforma online con dati aggiornati su liste d’attesa, manutenzioni, assegnazioni. La trasparenza è un dovere della pubblica amministrazione oltre che un obbligo nei confronti dei cittadini”.

“Le mie proposte sono concrete: manutenzione programmata, efficientamento energetico, co-housing sociale, fondi comunali di garanzia, vigilanza di quartiere, spazi di aggregazione. Altro che retorica”.

“Le propongo in ogni caso – conclude - un confronto pubblico, esteso a tutte le realtà di competenza di Atc Piemonte Nord, da Vercelli a Novara, da Biella al Vco, con amministratori e forze politiche. Il problema esiste: affrontiamolo insieme, senza polemiche ma con responsabilità. Enfatizzare antagonismi non serve a nulla: fondamentale è la volontà di risolvere i problemi dei cittadini”.