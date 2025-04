Colpo di coda dell'inverno: temperature in calo sul Vco

Dopo un fine settimana decisamente primaverile, caratterizzato da cielo sereno e temperature oltre la media stagionale, nel corso della settimana appena iniziata, da lunedì 7 a domenica 13 aprile ci dovremo aspettare un netto calo delle temperature.

Secondo quanto riportato da Datameteo, infatti, sul territorio del Vco è in arrivo un colpo di coda dell’inverno, con le temperature minime che si aggireranno tra i 6 e gli 11 gradi. Le massime, invece, rimarranno tra i 16 e i 18 gradi, con punte di 20 gradi nelle giornate di giovedì e venerdì.

Anche il cielo non sarà completamente sereno: sono infatti previste nubi sparse nel corso di tutta la settimana, in particolare verso il fine settimana, con le giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile in cui potrebbe arrivare anche la pioggia.