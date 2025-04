E-commerce e truffe online: come proteggersi dai pericoli del web

Nel 2024, le truffe legate all’e-commerce sono aumentate in modo preoccupante, con 8.672 denunce registrate dalla Polizia Postale e oltre 9,4 milioni di euro sottratti ai consumatori. Il mercato del commercio elettronico, infatti, pur essendo estremamente conveniente, è diventato terreno fertile per i truffatori, che approfittano della crescente fiducia degli utenti nei confronti degli acquisti online.

Con l'esplosione dell'e-commerce, molti consumatori si trovano a fare acquisti su siti sconosciuti o stranieri, senza considerare i potenziali rischi. Le truffe più comuni si nascondono dietro offerte apparentemente imperdibili, come articoli di marca venduti a prezzi troppo bassi. Questo tipo di inganno è spesso utilizzato per attrarre utenti, che, spinti dall'idea di fare un affare, finiscono per acquistare prodotti falsi o addirittura non ricevere nulla.

Le festività come Natale e Pasqua sono particolarmente vulnerabili alle truffe online. Durante questi periodi, quando la domanda di regali è più alta, i consumatori sono più predisposti a cedere a offerte sospette, che si rivelano essere, nella maggior parte dei casi, ingannevoli. I truffatori sfruttano questo spirito di acquisto per proporsi come venditori di articoli scontati, attirando le persone con prezzi esorbitantemente bassi.

Per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori, è fondamentale adottare alcune semplici precauzioni. Prima di acquistare, è importante fare ricerche sul sito, verificare se esistono recensioni verificate da altri utenti e assicurarsi che la pagina web abbia una connessione sicura (https://). Inoltre, occorre controllare che la società abbia una sede legale, una partita IVA valida e un numero di telefono di contatto. Affidarsi a piattaforme conosciute e di fiducia è sempre la scelta migliore.

Se, nonostante le precauzioni, si finisce per essere truffati, è fondamentale agire rapidamente.

La prima cosa da fare è bloccare immediatamente la carta di pagamento utilizzata per l’acquisto e informare l'istituto bancario, così da limitare i danni. Successivamente, è importante denunciare l'incidente alle forze dell’ordine, anche se recuperare i fondi sottratti può essere complesso, soprattutto quando i truffatori operano all’estero.

La prevenzione è il miglior strumento per evitare truffe online. Prima di acquistare, prendetevi il tempo di riflettere. La velocità con cui siamo abituati a fare acquisti online può essere il nostro peggior nemico quando non verifichiamo le informazioni sui siti web. Proteggersi significa essere più consapevoli e prudenti, facendo attenzione a non inserire dati di pagamento in siti poco sicuri e verificando sempre la veridicità degli e-commerce.

Difendersi dalle truffe online è una questione di educazione digitale e prudenza. Mantenere un atteggiamento di cautela e fidarsi solo di siti conosciuti e sicuri è essenziale per proteggere i propri dati e il proprio denaro. Con la giusta consapevolezza, è possibile navigare nel vasto mondo dell’e-commerce senza cadere nelle insidie dei truffatori.