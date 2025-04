Aprile Varzese, dodici giorni di festa

Saranno come da tradizione dodici giorni ricchi di appuntamenti tra buona cucina, eventi, intrattenimento, sport e, naturalmente, la tradizione del Palio delle frazioni. E' pronto il programma dell'Aprile Varzese che dal 23 aprile sino al 4 maggio animerà Varzo grazie al lavoro infaticabile di un esercito di volontari.



"L'edizione passata è stata un vero trionfo dopo quatto anni di fermo forzato, e l'entusiasmo ha travolto tutti - commenta Luciana Biselli, presidente della Pro Loco di Varzo - Sull'onda di questo entusiasmo si riparte verso l'edizione numero ventidue della festa, che coinvolge dai piu piccoli ai più grandi. In collaborazione con l'amministrazione comunale, parrocchia, associazioni, frazioni e tutti i volontari, stiamo lavorando per offrire ben dodici giorni di festa, da mercoledl 23 aprile, giorno di San Giorgio, a domenica 4 maggio".



L'Aprile Varzese significa innanzitutto buona cucina: i cuochì proporranno sempre menù di qualità e ricercati, senza dimenticare la tradizione. Nei menù della festa, sempre diversi, ci sarà anche "Il treno di ricette" e una serata, l'ultima, a cura del Caseificio di Simplon Dort con la tradizionale Raclette, piatto tipico vallesano.



Le serate d'intrattenimento saranno tutte di alto livello, con gruppi locali e non: dai tributi ai Queen, Abba, 883, Lucio Battisti e Gigi D'Agostino, a tre serate di liscio con Gianmarco Bagutti e la sua orchestra, Marianna Lanteri e l'orchestra Arcobaleno, Una serata di musica tutta italiana con il format Kara Italia e una serata cover con Yabadabadu.



Tre le giornate della quindicesima edizione del "Palio degli Asini": giovedì 24 aprile si partirà con la tradizionale apertura e presentazione delle squadre, si proseguirà venerdì 25 con una giornata interamente dedicata ai bambini, nel pomeriggio di domenica 27 si svolgerà poi il Palio.



Sabato 26 aprile sarà la giornata commemorativa del "Salvataggio del Sempione", mentre domenica 27 vi saranno i festeggiamenti di San Giorgio con la messa e la processione.



Nella mattinata di giovedì 1° maggio vi sarà la seconda edizione della "Dvarun trail", trail non competitivo e la camminata "Camminando con Matilde".