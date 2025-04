Convocato il consiglio provinciale: si parla della specificità montana del Vco

È convocata per lunedì 14 aprile alle 15.00 la prossima seduta del consiglio provinciale del Vco. Il presidente Alessandro Lana, gli assessori e i consiglieri si riuniscono dunque nella sede della provincia per discutere tre punti all’ordine del giorno e un’interrogazione, oltre alle consuete comunicazioni del presidente.

Il primo punto all’ordine del giorno è l’approvazione dello schema di rendiconto e della relativa bozza di relazione illustrativa per l’esercizio finanziario 2024. A seguire, di discute la ratifica del decreto del presidente relativa ad una variazione di bilancio di previsione 2025/2027. Infine, il punto più significativo: la proposta di legge regionale per la concreta attuazione del riconoscimento della specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e dei proventi dei canoni ricavati dall’utilizzazione del demanio idrico.

Durante il consiglio ci sarà spazio anche per un’interrogazione presentata dai consiglieri Moscatiello e Vitale con oggetto “Necessità di regolamentare l’utilizzo dell’auditorium dell’IIS Piero Gobetti di Omegna per eventi pubblici e associazioni, analogamente a quanto avviene per le palestre scolastiche”.