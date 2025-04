Uscito il videoclip del nuovo brano del cantautore ossolano Alberto Valentini

E' stato presentato ieri sera in diretta su Rai Isoradio dove era ospite per il programma radiofonico "Crossover, la musica a 360 giri!", l'ultimo singolo inedito del giovane cantautore ossolano Alberto Valentini. In questi giorni è uscito il videoclip della canzone, prodotto dalla Fondazione Estro Musicale.

"L'anno scorso ho partecipato alle audizioni live 2024 indetto dalla Fondazione Estro musicale - spiega Alberto Valentini - si tratta di una fondazione senza scopo di lucro volta a sostenere la musica d'autore. Ogni anno infatti la Fondazione, presso lo storico studio di registrazione "Il Cortile" di Milano, dove hanno inciso Battisti, Gloria Gaynor, i Modà e tanti altri, ospita cantautori di tutti i generi ed età, premiando a fine anno sette opere particolarmente meritevoli".

Alberto si è così esibito davanti ad Amedeo Bianchi, produttore e saxofonista di Antonello Venditti dal 1987, e Massimo Caso, produttore, tecnico del suono, fonico di palco di grandi artisti come De Andrè, Vasco, Baglioni e Battiato, e chitarrista fondatore dei Santo California.

"La mia canzone è rientrata tra i sette brani premiati dalla Fondazione Estro Musicale su quasi 800 brani presentati - prosegue - in questo modo ho avuto la possibilità di registrare insieme a loro il mio inedito lavorando con musicisti esperti del settore". Citando le parole della fondazione Il suo brano è una sorta di lettera silenziosa, un invito a riscoprire la forza delle cose non dette, dei legami veri, dei ricordi che restano.

"In un tempo in cui tutto sembra correre veloce e in superficie il brano ci invita a rallentare e ad ascoltare con il cuore". Il testo di "Non ti ho detto mai" è infatti quasi una lettera che ritorna costantemente come un mantra e vuole parlare di questo nostro mondo sempre più distaccato, isolato, che si dimentica di indagare a fondo la realtà.

Il video clip è stato registrato a Torino presso Rkh studio diretto da Andrea Dipa. Il brano è stato prodotto da Estro team grazie al contributo della Fondazione Estro Musicale ed è stato registrato al Cortile studio da Massimo Caso. Drum: Francesco Corvino. Chitarre e programmazione: Massimo Caso. Sax e Piano: Amedeo Bianchi. Mastering: Marco D'Agostino al 96Khz studio.

In occasione dell'uscita del singolo, Alberto Valentini è stato ospite a Rai Isoradio in diretta insieme ad Alma Manera dove ha potuto presentare e raccontare la sua canzone e il suo videoclip. Il video clip è disponibile sul canale Youtube della Fondazione Estro Musicale, e sarà pubblicato su Spotify e su tutte le altre piattaforme digitali.