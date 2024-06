Si cerca un uomo scomparso da Simplon Dorf

La Polizia cantonale del Vallese sta cercando un uomo di 76 anni sparito da alcune settimane. L’uomo è partito dall'Hotel Fletschhorn, a Simplon Dorf, per un'escursione in direzione di Binn. Non è mai arrivato a destinazione.

Le ricerche non hanno dato esito ed ora la famiglia ha chiesto alla polizia cantonale di diffondere i dati dell’uomo, che è alto 188 cm, corporatura snella, capelli biondi lunghi fino alle spalle, occhi azzurri, baffi grigi e porta gli occhiali.

Al momento della scomparsa indossava abiti scuri ed era attrezzato per le escursioni. Chiunque possa fornire informazioni è pregato di contattare la polizia cantonale allo 027 326 56 56.