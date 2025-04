Treni fermi per il ponte del 25 aprile: tutte le informazioni utili sui bus sostitutivi

Trenord comunica che nelle giornate del 25, 26 e 27 aprile la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Domodossola-Milano subirà alcune modifiche. Saranno infatti in corso lavori lungo la tratta, che sarà dunque interrotta tra le stazioni di Domodossola e Arona. Per sopperire alla mancanza dei treni, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi: per aggiornare in tempo reale i passeggeri e fornire indicazioni precise sulla collocazione delle fermate dei bus in prossimità delle stazioni interessate, Trenord ha dedicato una nuova pagina del proprio sito a questo servizio, nella quale è indicata la mappa con delle fermate e delle linee.