I giovani europei in mostra a Omegna per l'evento finale Erasmus+

Il 15 aprile, l'IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna ospiterà l'evento finale del progetto Erasmus+ “Photographers of Democracy”, che coinvolgerà giovani provenienti da Italia, Francia e Serbia. L'iniziativa, promossa da Vedogiovane ed Eurodesk Provincia del Vco in collaborazione con i Comuni di Verbania e Omegna, rappresenta un'importante occasione per riflettere sul ruolo dei giovani nella democrazia e sulla partecipazione attiva dei cittadini europei.

La giornata avrà inizio alle 12.30 con una conferenza stampa che vedrà i saluti istituzionali da parte di Eurodesk, Vedogiovane, i Comuni di Omegna e Verbania, e l'Istituto Dalla Chiesa Spinelli. Successivamente, i giovani partecipanti presenteranno le loro riflessioni sul tema della partecipazione democratica in Europa, offrendo un punto di vista fresco e internazionale. Saranno infatti i ragazzi dei tre gruppi nazionali a condividere le loro esperienze e le sfide affrontate nel campo della partecipazione giovanile.

Dalle 13.00 alle 14.00, l’evento entrerà nel vivo con l’apertura dell’esposizione e la proiezione di foto e video sul tema della democrazia giovanile in Europa. Gli elaborati artistici e multimediali realizzati dai giovani europei offriranno una visione emozionante e autentica delle dinamiche democratiche a livello continentale.

L'evento si prepara con un workshop che si terrà a Villa Giulia di Verbania, dove i giovani partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi sui temi della partecipazione democratica con l’amministrazione comunale di Verbania, rappresentata dal consigliere delegato alle politiche giovanili Alessio Baldi. Baldi accoglierà ufficialmente la delegazione e guiderà i giovani alla scoperta della città, favorendo un dialogo partecipato sui temi del coinvolgimento giovanile e dell’amministrazione pubblica.

Il progetto trova una continuità nelle attività di gemellaggio tra Omegna e Pornic, con il supporto dell'Associazione Omegna, che sarà presente all’evento. La giornata rappresenta anche un'opportunità per rafforzare i legami tra le diverse comunità europee, unendo giovani di diverse nazioni sotto il segno della pace, dell’amicizia e dell’inclusione.

Federica De Micheli di Vedogiovane sottolinea: "Siamo entusiasti di aprire la stagione degli scambi Erasmus a Verbania e nella nostra Provincia, un tema che ci sta molto a cuore: la partecipazione democratica giovanile è fondamentale per la costruzione di un’Europa più inclusiva e solidale."

Alessio Baldi, consigliere delegato alle politiche giovanili della Provincia del Vco, aggiunge: "L'Eurodesk è un punto di riferimento per gli scambi Erasmus+ a livello locale e internazionale. Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per far vivere ai nostri giovani esperienze formative e di scambio culturale che arricchiranno non solo loro, ma tutta la nostra comunità."

L’Assessore Franco Gemelli del Comune di Omegna conclude: "Il progetto Erasmus è ormai sinonimo di scambio culturale e formazione. Questa iniziativa aiuta a rafforzare i legami tra i giovani d’Europa, promuovendo valori essenziali come l'amicizia, la pace e l'inclusione. È un'opportunità per le scuole di contribuire alla crescita di una nuova Europa, più unita e solidale."