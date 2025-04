Dalla regione Piemonte 23 milioni per la montagna, Uncem: "Un percorso virtuoso"

Il Fondo nazionale per la montagna 2024 arriva in Piemonte. 23 milioni di euro di fondo nazionale (Fosmit) che l'assessorato regionale alla montagna guidato da Marco Gallo, consultata la conferenza dei presidenti delle unioni montane di comuni, con Uncem, somma ai 10 milioni di fondo regionale montagna 2025.

"Abbiamo lavorato intensamente con la regione Piemonte per il percorso di sviluppo del fondo - evidenzia Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte -. Evidenzio in particolare l'importanza delle risorse per i terrazzamenti, per le associazioni fondiarie, insieme con i 10 milioni di euro che verranno ripartiti alle Unioni montane di comuni. Le risorse per le green community, 4 milioni oggi, si sommano ai 20 già previsti negli ultimi due anni. Il Piemonte, prima Regione in Italia, ha fatto un proprio bando oltre a quello nazionale. E complessivamente, in tre anni, ha messo 24 milioni sulle Green Community. Un percorso virtuoso, che ci auguriamo come Uncem altre regioni imitino".