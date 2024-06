Al Curotti festa biker con 'One Thousand bike'

Il raduno di moto "One thousand bike" è ormai un appuntamento ricorrente, visto il successo che sta riscuotendo, e sabato 15 giugno replicherà con una giornata che culminerà con una festa allo stadio Curotti.

"La formula è quella ormai consolidata - spiega Leonardo Adami, organizzatore - tante moto, belle foto, un motogiro e poi la festa con griglia, gare di scarichi e musica".

L'appuntamento è dunque per le 9.30 a Villadossola nel parcheggio del bar Amarena. Dopo le iscrizioni, da lì si partirà per un giro sino in Alta Val Bognanco.

Si rientrerà poi a Domodossola e ci si recherà allo stadio Curotti dove si pranzerà, si scatteranno fotografie con fotografi professionisti e si svolgeranno le competizioni: gara di scarichi, di estetica e di modifiche. Poi ci saranno le premiazioni, tra gruppi più numerosi, rider più giovani e molto altro. Tanta musica per tutto il pomeriggio, e poi aperitivo di chiusura all'Urban Pool bar, dove verrà proiettata la prima partita dell'Europeo della Nazionale Italiana di calcio.