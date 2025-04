Tra nasi rossi e sorrisi, i ragazzi con disabilità diventano volontari di Dottor Clown Vco FOTO

Compie un anno il progetto “Oggi indosso il naso rosso”, promosso dall’associazione Dottor Clown Vco Odv e realizzato grazie al sostegno della campagna “Sporcatevi le mani” de I Bambini delle Fate e di oltre 30 imprenditori locali. L’iniziativa prevede l’inserimento di ragazzi con disabilità come volontari di Dottor Clown: con il loro naso rosso e la divisa ufficiale da clown, i nove ragazzi coinvolti nel progetto hanno preso parte alle attività dell’associazione, offrendo sorrisi e divertimento a bambini, anziani e disabili che si trovano in strutture sociosanitarie del Vco. Nella serata di ieri, 15 aprile, i volontari dell’associazione hanno organizzato un evento con lo scopo di presentare i risultati di questo primo anno di attività e ringraziare tutti coloro che l’hanno reso possibile.

Il progetto ha un alto impatto sociale e ha permesso il coinvolgimento dei ragazzi in un percorso formativo che va oltre il loro contesto abituale: un’esperienza che consente loro di accrescere la propria autonomia, ma anche l’inclusione e la socializzazione.

“Oggi indosso il naso rosso” è reso possibile grazie a I Bambini delle Fate, impresa sociale fondata da Franco Antonello insieme al figlio Andrea, un ragazzo autistico. Il loro scopo è quello di assicurare il sostegno a progetti di inclusione sociale su tutto il territorio italiano, a beneficio di ragazzi con autismo e altre disabilità. I loro progetti sono finanziati grazie a imprenditori del territorio che decidono di impegnarsi a versare una quota mensile all’associazione, la quale investe questo denaro per sostenere i progetti stessi.

Grazie agli imprenditori del Vco, non solo si è garantita la continuità del progetto con Dottor Clown – che proseguirà anche nel 2025 – ma sono anche stati donati oltre 15.000 euro a favore di servizi residenziali e semi-residenziali per persone con disabilità. In particolare, sono stati donati 34 articoli per la palestra al Centro Do di Omegna, ausili per la terapia basale al Centro Anch’io di Verbania, un sollevatore per la Sacra Famiglia, ausili per la Raf del Ciss Ossola di Domodossola, un passeggino speciale per la piccola Matilde e molto altro. L’obiettivo per il nuovo anno è quello di proseguire nelle attività e, se possibile, far crescere ancora di più i risultati ottenuti.