Festa della Liberazione, disponibile per tre giorni su YouTube il documentario "La grande estate partigiana"

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, è visibile gratuitamente su YouTube per tre giorni - fino al 27 aprile - il documentario “La grande estate partigiana”, prodotto da Lutea Produzioni e Associazione DomoMetraggi. Il documentario è un racconto intenso sull’estate del 1944, quando in Ossola nacque una delle più importanti Repubbliche Partigiane, esempio concreto di democrazia e libertà nel pieno della guerra.

Il film è diretto da Marzio Bartolucci e scritto da Arianna Giannini Tomà e Andrea Pozzetta. Tra i protagonisti Santo Peli, Chiara Colombini, Mirco Carrettieri, Antonella Braga, Andrea Pozzetta, con fotografia e montaggio a cura di PixelPro Videoproduzioni.