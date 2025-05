Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

131228 Azienda che si occupa di fornitura ed installazione di infissi di Gravellona Toce cerca un apprendista full time per posizione di posatore. Si richiede possesso patente ed età per apprendistato.

129240 Azienda che si occupa di fornitura ed installazione di infissi di Gravellona Toce cerca un impiegato tecnico: richiesto diploma di geometra anche senza esperienza. Uso Autocad, gestionale Mago e gestionale preventivi, capacità di lettura disegni tecnici. Possesso patente B. Si valuta anche apprendistato

131141 Azienda che si occupa di pulizie ricerca un addetto/a alle pulizie in supermercati tra Gravellona Toce ed Omegna. Si richiede minima esperienza, affidabilità, possesso patente B. Impegno part time di circa 15 ore settimanali

131214 Catena di piadinerie con sede a Verbania Fondotoce ricerca addetti alla preparazione e vendita di piadine.

131213 Famiglia di Ghiffa (località Cargiago), cerca un/una collaboratore domestico/a per supportare una coppia di anziani nella preparazione quotidiana dei pasti, piccole pulizie domestiche dei bagni e cucina, lavatrici. Richiesta esperienza, si offre contratto indeterminato part time di 21 ore settimanali.

131210 Famiglia di Cambiasca ricerca un’assistente familiare convivente per assistenza a donna anziana di 86 anni: sostituzione per due mesi.

131185 Ditta edile di Antrona Schieranco cerca muratore specializzato per lavori di costruzione e ristrutturazione. Richiesta esperienza, patente B e autonomia negli spostamenti. Contratto iniziale a tempo determinato con orario full time.

131184 Bar di Malesco cerca 3 baristi/e per la stagione: accoglienza clienti, servizio ai tavoli e pulizia locale. Preferibile esperienza, richiesta autonomia negli spostamenti. Contratto stagionale full-time su turni, retribuzione netta 1200/1300€.

131141 Società di servizi ricerca personale addetto alle pulizie nei supermercati a Gravellona Toce e Omegna. Richiesta patente B, autonomia negli spostamenti e affidabilità; preferibile esperienza nel ruolo. Contratto a tempo determinato di 3 mesi, orario 6:00–9:15 con possibilità di proroga.

131074 RSA di Vanzone con San Carlo cerca OSS e infermiere/a, richiesto titolo OSS (anche in corso) oppure 6 mesi di esperienza come badante. Richiesta autonomia negli spostamenti, disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova, Retribuzione 1560,00 lordi mensili, prevista mensa interna.

131012 Bar di Antrona Schieranco cerca un cameriere/a stagionale per il periodo da giugno a settembre. La figura si occuperà di accoglienza clienti, servizio ai tavoli e pulizie. Richiesta buona volontà, serietà e disponibilità, conoscenza dell'italiano e autonomia negli spostamenti. Contratto a chiamata con turni di 8 ore.

130997 Residenza anziani a Bannio Anzino ricerca 2 OSS, richiesto titolo OSS (anche in corso) oppure 6 mesi di esperienza come badante. Contratto a tempo determinato 12 mesi, 32 ore settimanali su 3 turni, CCNL Coop. sociali C1/C2, retribuzione lord. €1560/mese.

130993 Residenza Anziani di Bannio Anzino cerca 1 impiegata/o amministrativa/o part-time: gestione pratiche, modulistica, accoglienza, e-mail e telefonate. Contratto 6 mesi con possibilità di proroga, orario 8:30–13:30 (lun–ven) Richieste buone capacità comunicative, informatiche e organizzative.

130893 Pizzeria a Caddo cerca cameriere/a per i fine settimana, accoglienza clienti, servizio ai tavoli, gestione ordinazioni, sbarazzo e pulizia sala. Contratto a chiamata, orario: venerdì, sabato e domenica dalle 18:00 alle 24:00, retribuzione circa 600,00€.

130858 Albergo a Macugnaga (VB) cerca lavapiatti tuttofare. Richiesta esperienza minima. Contratto stagionale a tempo determinato full time, possibilità di alloggio.

130600 Per albergo-ristorante sull’isola pescatori si ricerca per la stagione estiva 1 receptionist per 16 h a settimana: 2giorni full-time 9-18. Richiesta conoscenza inglese e francese, buon uso pc.

130638 Ristorante situato ad Alpe Devero cerca personale per sala, cucina e pulizie, anche alla prima esperienza, motivato e predisposto al contatto con i clienti. Offriamo contratto stagionale da giugno a ottobre, vitto e alloggio, con flessibilità lavorativa. Retribuzione da definire in base all'esperienza.