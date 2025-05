"D come...Dante", un successo per la nuova commedia della Compagniadellozo

È andata in scena il 29 aprile, nella cornice della cavea della torretta medievale di Domodossola, la prima dello spettacolo “D come… Dante - istruzioni su come smarrire la retta via”, promosso dal Lions Club cittadino per celebrare il suo 60° anniversario. Lo spettacolo, a cura di Compagniadellozio, è una scanzonata commedia sulle vicende della vita di Dante Alighieri, incrociate con la vicenda della costruzione delle mura di Domodossola. I personaggi in scena, un Dante sui generis, una Beatrice sopra le righe e un Virgilio puntiglioso, hanno coinvolto fortemente il pubblico facendo interpretare a vari “malcapitati" i ruoli di Urbano VIII, Uguccione de’ Borromei e altri ancora legati alle vicende del racconto. Il risultato è stato uno spettacolo giocoso ed esilarante in cui tutti si sono messi in gioco con grande spirito di condivisione e divertimento.

Lo spettacolo ha visto protagonisti gli attori Matteo Morigi, Matteo Minetti e Siria Giraldo, insieme al gruppo Murmur Mori con Mirko Virginio Volpe e Silvia Kuro, diretti dal regista Luca Savani. La serata, che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di spettatori, si è conclusa con un saluto da parte di Alessandro Bonacci, presidente del Lions Club di Domodossola.