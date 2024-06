Domobianca in Jazz sotto al cielo pieno di stelle

Sono già aperte le prenotazioni per la "DomoBianca in Jazz", la serata organizzata al Lusentino con il grande jazz. Protagonisti il trombettista di fama internazionale Fabrizio Bosso e al pianoforte Juan Olivier Mazzariello, pianista italo inglese di grande talento.

Insieme, in un concerto evento in programma sabato 29 giugno a Domobianca, renderanno omaggio al cantautore partenopeo Pino Daniele. La serata propone anche un apericena gourmet in terrazza, ma chi lo desiderà potrà salire in quota solo per il concerto. Informazioni e prenotazioni all'indirizzo email eventi@domobianca.it.