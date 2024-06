Le telecamere di Studio Aperto Mag allo Stockalperturm di Gondo FOTO

Si torna a parlare di Ossola sulle reti della televisione nazionale. Beppe Gandolfo, noto giornalista di Mediaset – nonché editorialista dei nostri quotidiani online – è tornato in terra ossolana per una nuova puntata di Studio Aperto Mag, andata in onda su Italia 1 domenica 23 giugno. Questa volta le telecamere di Mediaset hanno “sconfinato” in Svizzera per raccontare l’hotel e ristorante Stockalperturm di Gondo, a pochi metri dal confine con l’Italia.

Il nostro territorio è però ancora protagonista grazie ai due titolari del ristorante, Daniele Pizzicoli e Silvia Lipari, e allo chef Mauro Comazzi, ossolani doc. Per quanto riguarda il menu, invece, “abbiamo deciso di mantenere la tradizione culinaria del Canton Vallese, che hanno come ingredienti i prodotti locali”, spiega Pizzicoli. “A questi aggiungiamo anche piatti della tradizione italiana”.

Rosti di patate, torte salate, fonduta di formaggio, raclette: sono queste e molte altre le specialità della cucina svizzera che lo chef Mauro Comazzi propone nel suo menu tradizionale, accompagnate da vini rigorosamente del territorio vallesano. A questi si aggiunge anche un po’ di Ossola con il gelato di produzione della stessa società di Pizzicoli - che fa parte della galassia del gruppo Altair di Villadossola - di che viene distribuito anche in diverse gelaterie presenti sul territorio del Vco e del Vallese. Per il ristorante Stockalperturm è stato creato un nuovo gusto di gelato dedicato a Gondo, a base di crema pasticcera con una variegatura al cioccolato bianco e foglie d’oro.