A Vagna è tempo di "Calendimaggio"

Per salutare l'arrivo della bella stagione, torna domenica 4 maggio a Vagna la festa di "Calendimaggio" organizzata dalla Pro Loco e dal gruppo di Vallesone. Sarà una giornata ricca di appuntamenti tra giochi, laboratori e sorrisi.

Nella Borgata Tagliaroli alle 10.00 si potrà partecipare a “Respiriamo la primavera! Le fiabe nel bosco”, una passeggiata animata nella natura per grandi e piccini, fino a Vallesone con gli accompagnatori escursionistici del Cai. A Vallesone invece per tutta la mattinata si procederà alla cottura di pane e crescenzin nell’antico forno frazionale

Il pranzo di primavera sarà tutti assieme, poi nel pomeriggio si terranno i laboratori creativi per i bambini: "Semina la Natura" sarà un'attività all’aperto per piccoli giardinieri e si semineranno fiori utili alle api per diventare custodi della biodiversità. "Segnalibri in fiore" sarà invece un viaggio tra fiori e fantasia: si raccoglieranno petali per trasformarli in segnalibri poetici e personalizzati. Alle 15.00 ci sarà la “Caccia al Tesoro di Vallesone”, alla ricerca degli indizi nascosti tra i vicoli del borgo e vecchi muri di pietra.