Cosasca ha celebrato il patrono San Giuseppe Artigiano FOTO

La parrocchia di Cosasca ieri ha vissuto un momento di spiritualità e convivialità nel ricordo e nella preghiera nell'occasione della festa del santo patrono della frazione, San Giuseppe Artigiano.

Alla messa solenne presieduta dal parroco don Paolo Cavagna, con i fedeli, hanno preso parte: il sindaco Renzo Viscardi, il vicesindaco Valerio Pelganta con i consiglieri Stefano Cassani e Matteo Chiodin, i gruppi folk di Cosasca e Trontano. Una donna del gruppo folk ha portato un mazzetto di mughetti raccolto a Trontano come omaggio floreale a San Giuseppe. Don Paolo durante l'omelia ha ricordato che San Giuseppe lavoratore, come falegname di Nazareth, provvide con il suo lavoro alle necessità di Maria e Gesù e che in questa memoria di San Giuseppe si riconosce la dignità del lavoro, come dovere e perfezionamento dell'uomo.

Dopo la messa è seguita la processione in onore di San Giuseppe con la statua del patrono che, partita dalla chiesa, ha percorso via Provinciale e via Marconi per poi giungere nuovamente in chiesa. Al termine vi è stato un rinfresco nel salone parrocchiale. La festa prosegue domani sera, sabato 3 maggio, alle 19.30 con una cena nel salone parrocchiale con animazione musicale a cura di Dario.