Di-Se, il festival dell'Illustrazione torna a Domodossola

Torna a Domodossola, dal 3 maggio all'8 giugno 2025, il Festival dell'Illustrazione "Di-Se x BlitzArt", un evento che ogni anno conquista sempre più spazio nel panorama artistico. Questa quinta edizione, ricca di eventi e proposte artistiche, si inserisce nel progetto Interreg Italia-Svizzera "SensibilizzArte – l’arte come strumento di sensibilizzazione", che promuove il connubio tra arte, natura e tradizione per favorire un turismo più consapevole e sostenibile.

Il festival, che si terrà nelle storiche sale del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, si distingue per l’alta qualità delle sue mostre e l'originalità dei suoi progetti, come la nuova mostra "Continente di Carta" di Manuele Fior, un'accurata fusione di precisione architettonica e lirismo visivo. Tra gli altri protagonisti, Andrea Guerzoni con "La montagna in mano", che esplora i legami tra natura e cambiamenti climatici, e Marta Nijhuis con "Suonala ancora Bombe", che porta la storia dell'amata elefantessa Bombe attraverso un viaggio emozionante e poetico.

Novità di questa edizione, l'apertura delle ex cucine del Collegio Rosmini, che ospiteranno "Fragilis Natura Silentium", un'installazione immersiva di Matteo Capobianco Ufo5, che invita il pubblico a riflettere sull’impatto ambientale attraverso una foresta di carta sospesa tra luce e ombra.

Il festival si arricchisce di eventi collaterali, tra cui workshop creativi, conferenze, escursioni, e la grande mostra mercato "Plein Air" che, sabato 3 maggio, trasformerà il centro storico di Domodossola in un vivace spazio all’aperto dove trenta artisti presenteranno i loro lavori. Un’occasione unica per entrare nel cuore del processo creativo e scoprire il mondo dell'illustrazione contemporanea.

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Musei d'Ossola e il patrocinio del Comune di Domodossola, "Di-Se x BlitzArt" non è solo un festival di arte visiva, ma un'esperienza che coinvolge l'intera comunità in un viaggio alla scoperta di temi di grande attualità come la sostenibilità, il cambiamento climatico e la sensibilizzazione ambientale.