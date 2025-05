Gli Olandesi discendenti di vigezzini incontrano le loro famiglie di origine a Druogno

Gli olandesi discendenti di vigezzini si ritroveranno questo fine settimana in Vigezzo. Un appuntamento che significa un ritorno alle origini: dalle terre vigezzine, infatti, in passato partirono in molti per cercare fortuna nel nord Europa, soprattutto come spazzacamini. Ora, i discendenti olandesi degli spazzacamini di Druogno tornano in Valle Vigezzo per incontrare le loro famiglie.

L’evento “Incontra la tua famiglia dei Paesi Bassi” è stato organizzato da Alfonso Ravelli, olandese molto attaccato alle sue origini vigezzine. Il programma di domani, sabato 3 maggio, prevede alle 10 il ritrovo presso l’albergo Stella Alpina per il corteo fino alla Cappella dell’Addio dove seguiranno i discorsi ufficiali. In tutto saranno circa 130 gli olandesi presenti in Valle Vigezzo per questo soggiorno che durerà fino a domenica, con tanti momenti di incontro conviviali.