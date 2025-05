Presentato a Domodossola il Manifesto "Soluzioni montane per un futuro sostenibile" FOTO

È stato presentato pubblicamente presso la Sala Falcioni di Domodossola il Manifesto "Soluzioni montane per un futuro sostenibile". Il documento, frutto del lavoro creativo e della riflessione dei giovani vincitori della settima edizione del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024, ha suscitato vivo interesse sul futuro del territorio alpino.

Un documento che non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un vero e proprio decalogo di proposte concrete per affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche delle nostre montagne. Le idee sono nate grazie a un intenso laboratorio condotto dall’associazione Noau Officina Culturale, durante l’Educational di aprile a Druogno, e ora si concretizzano in una visione chiara per un futuro più resiliente e inclusivo delle Alpi.

A portare il loro sostegno e a raccogliere l’entusiasmo dei ragazzi sono intervenuti numerosi rappresentanti delle istituzioni: Maurizio De Paoli, presidente della Fondazione Comunitaria del VCO; Alessio Baldi, consigliere provinciale; e Anna Vittoria Rossano, direttrice del Gal Laghi e Monti. Con loro anche docenti, cittadini e studenti, tutti desiderosi di ascoltare la voce fresca e consapevole delle nuove generazioni.

Durante la presentazione, i giovani autori hanno illustrato i punti salienti del Manifesto, che spazia dalla tutela della biodiversità alla promozione di un turismo responsabile, dall’agricoltura di montagna sostenibile all’innovazione tecnologica a servizio dell’ambiente. Le loro parole hanno mostrato non solo una conoscenza profonda delle problematiche odierne, ma anche una grande determinazione a essere parte attiva del cambiamento.

Nel corso dell’evento è stata anche distribuita la pubblicazione "Leggere le Montagne 2024", che raccoglie racconti e post dei primi dieci classificati del Premio, mentre dalla prossima settimana sarà disponibile l’e-book scaricabile dal sito www.arsunivco.eu. La prossima edizione del concorso sarà lanciata a settembre.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Ars.Uni.VCO (Info-point della Convenzione delle Alpi a Domodossola), ha potuto contare sul sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO, del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, oltre a numerosi sponsor e collaborazioni territoriali.

“Abbiamo potuto constatare una grande adesione da parte degli studenti locali, che testimonia una sensibilità sempre più diffusa verso i temi ambientali e il patrimonio naturale alpino” ha detto Maurizio De Paoli, Presidente della Fondazione Comunitaria del VCO.

Sono stati ben 12 gli istituti scolastici coinvolti, distribuiti su tutta la provincia, e tantissimi i ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco: oltre 100 elaborati fra racconti e post. A loro è andato l’applauso convinto della giuria e dei promotori. “Abbiamo potuto apprezzare i frutti del vostro impegno, della vostra creatività e della vostra passione per il territorio” hanno commentato Antonella Di Sessa e Sara Antiglio dell’Ufficio scolastico provinciale, portando anche i saluti della dirigente Concetta Noto.

Soddisfatta anche Stefania Cerutti, presidente di Ars.Uni.VCO ETS, che ha ringraziato ragazzi e insegnanti: “È stato un lavoro laboratoriale molto interessante, e nei prossimi mesi moltiplicheremo i risultati ottenuti. Non ci resta che rilanciare alla prossima edizione!”.

In un tempo in cui l’ambiente e la sostenibilità sembrano temi distanti o troppo complessi, le idee e l’entusiasmo di questi giovani dimostrano invece che la montagna ha un futuro — e che quel futuro passa proprio dalle loro mani.

Questi gli Istituti scolastici partecipanti:

I.C. BagnoliniI.C. Fogazzaro Rebora di BavenoI.C. Gianni Rodari di Crusinallo Casale ValstronaI.C. A. Testore di Santa Maria MaggioreI.C. Rina Monti Stella di VerbaniaIstituto Antonio Rosmini di DomodossolaI.P.S.A.S.R. “S. Fobelli” di CrodoIIS L. Cobianchi di VerbaniaIIS Ferrini Franzosini di VerbaniaIIS Marconi Galletti Einaudi di DomodossolaIIS Piero Gobetti di OmegnaLiceo Giorgio Spezia di Domodossola

i primi dieci classificati in entrambe le categorie (in ordine alfabetico) che hanno partecipato all’Educational e che hanno quindi contribuito a realizzare il manifesto .

Per la categoria 1, dal titolo “Racconti fantastici o verosimili”, dedicata a studenti e studentesse delle classi terze degli Istituti secondari di primo grado, i primi dieci classificati in ordine alfabetico (tra i 44 elaborati ricevuti) sono:

Elia Boretti – classe 3A Istituto comprensivo Gianni Rodari – docente Corinna Mori – con il racconto dal titolo “Il silenzio delle alpi”

Samuele Borgna – classe 3UN. Istituto Antonio Rosmini di Domodossola – docente Simonetta Aru – con il racconto dal titolo “I guardiani delle alpi“

Evan Bottacchi – classe 3A Istituto comprensivo Rina Monti Stella di Verbania – docente Valentina Zuffi - con il racconto dal titolo “Gli Yamai”

Giada Cottini – classe 3UN. Istituto Antonio Rosmini di Domodossola – docente Simonetta Aru – con il racconto dal titolo “Viviamo con quello che abbiamo“

Lucrezia Ferrozzi – classe 3B Istituto comprensivo Gianni Rodari – docente Cristina Bullani – con il racconto dal titolo “Il re della montagna”

Angelica Imperiali – classe 3A Istituto comprensivo Fogazzaro Rebora di Baveno – docente Serenella Lo Giudice - con il racconto dal titolo “Blog in val Formazza miaoo”

Viola Massera – classe 3A Istituto comprensivo Fogazzaro Rebora di Baveno – docente Serenella Lo Giudice - con il racconto dal titolo “Moonie e sunshine”

Anna Pinaglia – classe 3A Istituto comprensivo Bagnolini – docente Francesca Invernale - con il racconto dal titolo “La selva Anzaschina”

Alyssa Polara – classe 3A Istituto comprensivo Rina Monti Stella di Verbania – docente Valentina Zuffi - con il racconto dal titolo “Oceano e il cervo”

Celeste Scodellaro – classe 3A Istituto comprensivo Fogazzaro Rebora di Baveno – docente Serenella Lo Giudice - con il racconto dal titolo “Lo scogliattolo dei bosci”

Per la categoria 2, dal titolo “Le Alpi in un post”, dedicata a studenti e studentesse di tutte le classi degli Istituti secondari di secondo grado, i primi undici classificati per un pari merito in ordine alfabetico (tra i 64 post ricevuti) sono:

Matilde Aresi – classe 5A L.S. ISS Piero Gobetti di Omegna – docente Alberto Medina - con il post dal titolo “Angelo di neve”

Chiara Cerottini – classe 5A L.S. ISS Piero Gobetti di Omegna – docente Alberto Medina - con il post dal titolo “Le forme del silenzio”

Beatrice Cerutti – classe 5A L.S. ISS Piero Gobetti di Omegna – docente Alberto Medina – con il post dal titolo “Il percorso della vita”

Joelia Cobo – classe 4A SIA IIS Ferrini Franzosini di Verbania – docente Anastasia Cardone – con il post dal titolo “Bianco”

Viola Gagliardini – classe 4A C Liceo Giorgio Spezia di Domodossola – docente Danila Tassinari – con il post dal titolo “Notte”

Noemi Giovanola – classe 1B S Liceo Giorgio Spezia di Domodossola – docente Michela Tantardini – con il post dal titolo “Prospettive”

Alessia Lanza – classe 5A L.S. ISS Piero Gobetti di Omegna – docente Alberto Medina – con il post dal titolo “Ieri e oggi”

Rachele Romano – classe 1B S Liceo Giorgio Spezia di Domodossola – docente Michela Tantardini – con il post dal titolo “Un limite”

Maddalena Testori – classe 4A C Liceo Giorgio Spezia di Domodossola – docente Danila Tassinari – con il post dal titolo “Chiaroscuro”

Luca Vassallo – classe 4A SIA IIS Ferrini Franzosini di Verbania – docente Anastasia Cardone – con il post dal titolo “Deserto bianco”

Lorenzo Zori – classe 4A SIA IIS Ferrini Franzosini di Verbania – docente Anastasia Cardone – con il post dal titolo “Lascia andare”