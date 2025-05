A Baceno tra streghe, diavoli e antichi mestieri: torna "Lettura e Natura" con la camminata al borgo abbandonato

Sarà una giornata tra natura, racconti e misteri quella in programma sabato 17 maggio a Baceno per il terzo appuntamento della rassegna “Lettura e Natura”. L’iniziativa, pensata per famiglie con bambini e promossa dalle Guide Ambientali Escursionistiche di Monterosa Promotion con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Vco, propone brevi escursioni nel territorio ossolano abbinate a letture e attività ludico-didattiche.

Il titolo dell’escursione è tutto un programma: “Il borgo abbandonato. Leggende e misteri, tra preti, streghe e diavoli”. La giornata si aprirà alle 9.45 con il ritrovo presso il campo sportivo e parco giochi di Baceno, in via Rivera. Da qui si partirà per una camminata adatta a tutta la famiglia lungo il torrente Devero, alla scoperta di Cuggine, un antico borgo ormai disabitato, immerso nel verde e ricco di suggestioni. Tra massi, cascate e pozze cristalline, il piccolo nucleo di case in pietra riporterà i partecipanti indietro nel tempo, stimolando immaginazione e curiosità.

Durante il percorso mattutino, si farà tappa all’Apiario del Benessere della famiglia Prina, dove si parlerà del mondo delle api, della produzione del miele e si potranno anche degustare i prodotti dell’alveare. Dopo la pausa pranzo al sacco (nell’area sportiva attrezzata di Baceno), il programma proseguirà nel primo pomeriggio nella frazione di Croveo, dove si camminerà tra le vie del paese alla scoperta di storie e leggende. Qui si narreranno vicende affascinanti come quella del “prete viperaio” e delle streghe che si dice si riunissero nei boschi durante le notti di luna piena.

Non mancherà la visita a uno dei luoghi più affascinanti del territorio: le cosiddette “Marmitte del Diavolo”, spettacolari cavità scavate dal torrente nella roccia nel corso dei millenni. La camminata si concluderà intorno alle 16 con la visita all’antico torchio e al lavatoio del paese, testimonianze della tradizione e della vita quotidiana di un tempo.

La giornata, che si inserisce tra le celebrazioni della Giornata Mondiale della Famiglia (15 maggio), della Giornata Mondiale delle Api (20 maggio) e della Giornata della Biodiversità (22 maggio), prevede numerose soste per osservazioni, racconti, letture e attività pensate per i più piccoli. I percorsi hanno lunghezze e dislivelli ridotti (1,6 km al mattino e 1 km al pomeriggio), e sono accessibili a bambini a partire dai 3 anni, purché accompagnati da un adulto.

La partecipazione è gratuita per i bambini, mentre per gli adulti è previsto un contributo di 5 euro, da versare in loco. La prenotazione è obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente, via email o attraverso il sito internet del progetto www.letturaenatura.weebly.com, dove è possibile consultare anche il calendario completo degli appuntamenti. Non sono ammessi cani e in caso di maltempo le attività potranno essere rimandate.

Per incentivare la partecipazione a più escursioni, è stata introdotta una tessera fedeltà: ogni cinque partecipazioni, i bambini riceveranno un simpatico omaggio a tema lettura. Per informazioni è possibile contattare le guide via mail a lettura.natura@gmail.com o telefonare a Enrico Zanoletti (347 2558645), Elena Clerici (340 1530827) o Stefano Zecconi (347 7929987).