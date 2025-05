Cna e Confartigianato: "Il salario minimo per legge non è la soluzione"

“Il salario minimo per legge non è la soluzione: rischia di indebolire i salari, aumentare la frammentazione contrattuale e compromettere il welfare contrattuale conquistato con anni di negoziazione tra le parti sociali”. È questa la posizione espressa dai rappresentanti di Cna e Confartigianato Imprese in occasione dell’ultima audizione presso la Commissione Lavoro del Senato, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge in materia di salario minimo.

Le due confederazioni hanno ribadito la contrarietà all’introduzione di un salario minimo legale, sottolineando come l’esperienza della contrattazione collettiva – applicata a oltre il 96% dei lavoratori del settore privato – abbia garantito, nel tempo, retribuzioni coerenti con i principi dell’articolo 36 della Costituzione, tutelando la dignità del lavoro e l’equilibrio economico delle imprese.

“Imporre per legge una soglia salariale unica – hanno dichiarato i rappresentanti di Cna e Confartigianato – significa ignorare le differenze tra settori, territori e qualifiche professionali, con il rischio concreto di livellare i salari verso il basso”. Le confederazioni hanno inoltre evidenziato come il salario minimo legale non risolverebbe problemi strutturali come il lavoro nero e il dumping contrattuale, fenomeni che vanno invece contrastati con il rafforzamento della vigilanza e degli strumenti di controllo.

In linea con quanto indicato dalla direttiva Ue 2022/2041 e dal recente documento del Cnel, Cna e Confartigianato richiamano l’attenzione sul ruolo centrale della contrattazione collettiva, definendola “la vera sede dove si determina non solo il giusto salario, ma anche un sistema di tutele integrative che nessuna legge può replicare: sanità integrativa, previdenza complementare, formazione, conciliazione vita-lavoro”.

Rispetto ai contenuti dei disegni di legge all’esame del Parlamento, pur condividendo la finalità di valorizzare i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle parti più rappresentative, Cna e Confartigianato hanno espresso riserve su alcuni passaggi ritenuti poco chiari, come la definizione di “trattamento economico complessivo minimo” o il criterio quantitativo per individuare i Ccnl da applicare, potenzialmente in grado di legittimare contrattazioni prive di reale rappresentatività.

“La contrattazione collettiva di qualità – hanno ribadito – non è solo una somma di minimi salariali, ma un patrimonio costruito con equilibrio tra tutele per i lavoratori e sostenibilità per le imprese. Il legislatore dovrebbe incentivarla, non sostituirla”.

CNnae Confartigianato si sono dette disponibili al confronto istituzionale, ma hanno ribadito la necessità che il tema retributivo resti nell’ambito del dialogo sociale. “Solo attraverso regole condivise e strumenti negoziali flessibili si può garantire equità, competitività e stabilità al sistema delle relazioni industriali italiane”.