“Conoscenza è salute”: conferenza sul corretto stile di vita e alimentare

Giovedì 23 maggio alle ore 20:45 allo Spazio Contemporaneo delle Società di Mutuo Soccorso ETS in Via Teatro 1 – Domodossola, si terrà, nell’ambito del programma “Conoscenza è salute”, la conferenza medica della dottoressa Roberta Mandrini, nutrizionista, che proporrà una serata in cui illustrerà come un corretto stile di vita e alimentare siano fondamentali per mantenere un buono stato di salute e in questo la dieta mediterranea ci viene in aiuto. Insieme scopriremo quali alimenti la compongono e come costruire dei piatti sani, completi ed equilibrati per assicurarci tutti i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno.