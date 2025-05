Il Vco è all' ultimo posto per piogge estreme: Verbania maglia nera nella classifica climatica 2025

Verbania si conferma tra i territori più colpiti da eventi meteo estremi. Secondo l’edizione 2025 dell’indice sul clima pubblicato dal Sole 24 Ore, la provincia del Verbano-Cusio-Ossola si piazza agli ultimi posti in Italia per quanto riguarda l’intensità delle precipitazioni. Lo studio, realizzato in collaborazione con 3B Meteo, prende in esame 112 capoluoghi italiani, analizzando 16 indicatori legati alle condizioni atmosferiche tra il 2014 e il 2024.

Il dato più allarmante per il Vco è il 107° posto nella graduatoria relativa alla piovosità estrema, segno che il territorio è sempre più soggetto a fenomeni intensi e localizzati, spesso causa di disagi e criticità. Non va meglio sul fronte dell’insolazione: Verbania è 104esima per numero di giorni di sole, un segnale che conferma l’instabilità climatica crescente.

A livello complessivo, Verbania occupa l’87esimo posto nella classifica generale, ben lontana dai primi posti occupati da Bari, Barletta-Andria-Trani e Pescara, considerate tra le città italiane con il clima più favorevole.