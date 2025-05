Scialpinista disperso lungo il Canalone Marinelli: in corso l'intervento del soccorso alpino

Il soccorso alpino della delegazione Valdossola è impegnato in un intervento in alta Valle Anzasca, sul Monte Rosa: uno scialpinista è scivolato lungo il Canalone Marinelli e non risulta più visibile ai compagni di gita. La guida che li accompagna, dopo aver allertato i soccorsi, sta scendendo a verificare posizione e condizioni. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso da Borgosesia.