Ancora lavori sulla linea Domodossola-Milano: treni fermi nel fine settimana

Continuano i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Domodossola-Milano ed è dunque previsto un nuovo fine settimana di disagi per i passeggeri, che dovranno fare i conti con le modifiche alla circolazione. Dalle 22.40 di sabato 24 alle 5.25 di lunedì 26 maggio è prevista l’interruzione della circolazione dei treni fra le stazioni di Rho e Gallarate, che riguardano sia la linea RE4 Milano Centrale-Domodossola che la linea R23 Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola.

In particolare, i treni della linea Milano Centrale-Domodossola circolano tra le stazioni di Gallarate e Domodossola e, con modifiche di numerazione e orario, tra Rho e Milano Centrale. I treni della linea Domodossola-Milano Porta Garibaldi circolano tra le stazioni di Gallarate e Domodossola.

Nei tratti in cui la linea ferroviaria è interrotta, il servizio è garantito dalla presenza di bus sostitutivi che collegano le stazioni di Rho e Gallarate. Per la serata del 24 maggio sono previsti autobus in partenza alla stessa ora dei treni interessati dalla modifica; domenica 25 maggio, invece, sono previsti dalle 5.50 alle 22.30 autobus navetta ogni 15 minuti tra Gallarate e Rho con fermate in tutte le stazioni; dalle 22.30 fino alla mattina successiva, invece, le sostituzioni con autobus saranno puntali in relazione alla cancellazione dei treni.