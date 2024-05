Beatificazione di don Giuseppe Rossi: le informazioni utili per seguire le celebrazioni

Quella di domenica 26 maggio è una giornata di grande importanza per la Diocesi di Novara: si tiene infatti la celebrazione di beatificazione di don Giuseppe Rossi, il parroco di Castiglione ucciso nel 1945 da una brigata fascista. La celebrazione si tiene a Novara, dove sono attesi numerosissimi fedeli: ecco quindi le indicazioni per raggiungere la basilica di San Gaudenzio e per poter seguire – per chi non potesse essere presente – la cerimonia anche online.

Le celebrazioni per la beatificazione di don Giuseppe Rossi si tengono nella Cattedrale di Novara, a partire dalle 16.00. L’accoglienza dei fedeli ha però inizio già dalle 13.00 e prosegue fino alle 15.45; dopo questo orario non sarà più possibile accedere alla cattedrale.

Per i gruppi e i singoli che hanno prenotato il proprio posto, è necessario ritirare i pass di accesso. Questi ultimi sono ritirabili presso la basilica d San Gaudenzio, in via San Gaudenzio 22, e presso la cattedrale di Santa Maria Assunta, in piazza della Repubblica. Dalla cattedrale è possibile raggiungere la basilica in pochi minuti a piedi. Chi non è invece prenotato, può accedere esclusivamente alla basilica fino ad esaurimento dei posti. Per garantire la possibilità ai numerosi fedeli, di assistere alla celebrazione, viene messa a disposizione anche la basilica di San Gaudenzio, dove il rito viene trasmesso in streaming, con la presenza di sacerdoti per la distribuzione della comunione.

Per i fedeli che raggiungono Novara per le celebrazioni sono a disposizione anche i servizi igienici, anche per disabili, situati in via Puccini 11, all’ingresso del cortile della curia diocesana, al fianco della cattedrale.

Per chi non può essere fisicamente presente al rito di beatificazione, è possibile seguire la cerimonia anche in streaming. La diretta è visibile in televisione, ai canali 17 o 617 del digitale terrestre, o online tramite il sito della rete.