Inseguimento da film per le strade del Canton Ticino, fermate tre persone

Inseguimento da film ieri poco prima delle 18 sulle strade del Canton Ticino che ha portato al fermo di tre persone da parte della polizia cantonale nel Bellinzonese.

L'operazione, scattata a seguito di una segnalazione, ha visto coinvolta un'auto con a bordo due uomini e una donna. Dopo una prima intimazione a fermarsi da parte degli agenti, avvenuta sulla strada cantonale in territorio di Biasca, la vettura ha aumentato la sua velocità e si è data alla fuga in direzione sud. Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente, in territorio di Claro, ha perso il controllo del mezzo, andando a collidere contro il guidovia a lato della strada.

Due degli occupanti della vettura si sono poi dati alla fuga a piedi. Gli agenti della Polizia cantonale dopo inseguimento hanno fermato uno dei due uomini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e i pompieri di Bellinzona, che con la pinza idraulica hanno estratto la terza persona, la donna, rimasta incastrata tra l' ;auto e il guidovia. La stessa ha riportato serie ferite, mentre l'uomo fermato ha riportato leggere ferite. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.

L'importante dispositivo, che ha visto impegnati agenti della Polizia cantonale e, in supporto, delle Polizia Città di Bellinzona, della Polizia comunale del Polo di Biasca e della Polizia militare, ha portato al fermo, poco dopo le 20 a Claro, della persona ancora in fuga.