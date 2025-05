Quasi mille bambini alla Color Run

Sono stati quasi mille i bambini che venerdì 23 maggio hanno corso la Color Run organizzata a Crevoladossola da Csi e Comunità Educante Voce Coro Orchestra. Sono partiti tutti con la maglietta bianca ufficiale della corsa, e hanno tagliato il traguardo tutti colorati.

"Quattrocento bimbi erano delle Kennedy, una partecipazione massiccia, e poi c'erano studenti di tante altre scuole primarie, come quella del Peep e di Montecrestese, e tante altre classi o piccoli gruppi - commenta Marco Longo Dorni, presidente del Centro Sportivo Italiano di Verbania -. Una grande festa nata durante la pandemia per concludere un progetto che ha lo scopo di promuovere lo sport nelle scuole primarie in collaborazione con altre associazioni, tra cui Comunità Educante. Non potendo portare i bambini in piscina, come era previsto, abbiamo pensato a questa corsa coloratissima e da allora è diventata l'evento finale delle nostre attività che svolgiamo alle scuole Kennedy e che è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e divertirsi con noi, grandi e piccoli".