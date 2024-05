G7 in Puglia, militari in Ossola a controllare il confine con la Svizzera

Arrivati in Ossola diversi militari che opereranno nel controllo dei confini con la Svizzera. La decisione è stata presa in vista del G7 che si terrà in Puglia, dal 13 al 15 giugno. I militari saranno di supporto alla polizia di frontiera di Domodossola per il controllo di treni e valichi stradali.

Infatti durante il G7 (il gruppo intergovernativo informale che riunisce le principali sette economie dei paesi avanzati: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) sono stati sospesi gli accordi Schengen che permettono la libera circolazione tra i Paesi europei.