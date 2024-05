Marco D'Andrea ospite venerdì a La Cinefoto

Sarà Marco D'Andrea a vivacizzare la serata di venerdì 31 maggio, ore 21, a La Cinefoto di Domodossola. L’associazione di fotoamatori domese propone una serie di immagini che il fotografo ha raccolto in diversi ambiti. Si parte da ‘’ Cosa succede in città - Immagini a ruota libera’’, una serie di immagini fatte passeggiando per Domodossola, durante i numerosi eventi che caratterizzano la città. Poi è la volta della ‘’ La Belle Epoque’’ , che ogni anno si rivive nella non distante Kandersteg: il fascino del periodo storico di fine ottocento, un’epoca di grandi innovazioni ed evoluzione sociale; infine ‘’Sport mix’’, eventi sportivi locali ripresi con l’occhio di un fotografo di solito... naturalista.