E' Angela Tripodi il nuovo presidente del consiglio domese

Angela Tripodi è stata eletta presidente del Consiglio comunale di Domodossola durante la seduta di questa sera. L'avvocato 37enne fa parte della lista di maggioranza "Lucio Pizzi sindaco" e prende il posto di Marco Bossi, revocato dall’incarico dopo essere uscito dalla coalizione che sostiene il primo cittadino lo scorso marzo insieme al capogruppo Simone Racco.

La decisione di sostituire Bossi è arrivata dopo che, secondo la maggioranza, aveva perso il necessario ruolo di imparzialità partecipando ai lavori delle commissioni come rappresentante del nuovo gruppo a cui ha aderito. Bossi, assente in aula durante la votazione, non ha partecipato al voto.

Alle elezioni amministrative del 2021, Angela Tripodi era risultata undicesima per numero di preferenze ottenute (119), subito dietro proprio a Marco Bossi, che ne aveva ottenute 127.