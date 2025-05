La Pro Loco di Domodossola in assemblea

La Pro Loco di Domodossola si riunirà mercoledì 4 giugno per l'annuale assemblea riservata agli iscritti all'associazione turistica. Nel corso della riunione vi sarà la relazione del presidente, l'approvazione del bilancio 2024 e di quello di previsione, oltre al programma delle attività per il 2025. "All'ordine del giorno abbiamo inserito anche la proposta di convocazione di un'assemblea straordinaria - spiega la presidente Vanda Cecchetti - in quella occasione decideremo quali azioni intraprendere per promuovere nuove iscrizioni di soci e volontari e anche le collaborazioni con altri enti e associazioni".