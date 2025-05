Piemonte, aperte le candidature per 13 enti regionali: c’è anche il Museo Egizio

Sono state aperte le candidature per diverse nomine pubblicate sul Bollettino Ufficiale 21 del 22 maggio e, tra queste, quella per un componente per il Consiglio di amministrazione della Fondazione Museo Egizio di Torino.

Termine entro il quale presentare le candidature: 23 giugno.

• Associazione Irrigazione Ovest Sesia – Consorzio D’irrigazione E Bonifica – Collegio Dei Revisori dei Conti, un membro effettivo ed uno supplente.

• Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino - Consiglio di Amministrazione, un componente.

• Museo Regionale dell’emigrazione dei Piemontesi Nel Mondo - Comitato di Gestione, 3 membri.

• Agenzia Piemonte Lavoro - Collegio dei Revisori dei Conti, 3 membri effettivi, di cui uno su indicazione dell’Anci Piemonte, assicurando la rappresentanza della minoranza e 2 membri supplenti, di cui 1 indicato dall’Anci Piemonte.

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle D’Aosta – Collegio dei revisori dei Conti, 2 componenti.

• Fondazione Funivie Oropa - Consiglio di Amministrazione, un consigliere.

• Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese – AGRION - Consiglio di Amministrazione, 3 componenti.

• Fondazione Centro Studi sul pensiero politico Luigi Firpo – Revisore unico, un componente.

• Fondazione Radici per la memoria di Langhe, Roero e Monferrato – Consiglio di amministrazione, un componente.

• Azienda pubblica di servizi alla persona – Apsp Casa Benefica – Consiglio di amministrazione, un membro.

• Fondazione educatorio della provvidenza – Consiglio di amministrazione, 2 componenti.

Con scadenza 6 giugno 2025, è stata bandita la riapertura dei termini per la presentazione della candidatura per:

• Associazione Centro internazionale di studi Primo Levi Ets – Consiglio d’indirizzo, un membro.

L’istanza deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il testo dei bandi, i moduli per la presentazione delle candidature e tutte le informazioni utili sono a disposizione al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Nomine, a Torino in via Alfieri 15, numero telefonico: 011.5757324 e 5757239.