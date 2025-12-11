"Automotive, storia e parità": al via il nuovo progetto di Enaip Piemonte

L’Associazione Italiana Donne per l’Automotive (Aida) ed Enaip Piemonte, l’agenzia formativa più grande del Piemonte, annunciano l’avvio ufficiale del progetto pilota “Automotive, storia e parità: role model e narrazioni inclusive per la meccatronica del futuro”, un’iniziativa innovativa nata per promuovere cultura tecnica, inclusione e parità di genere all’interno dei percorsi formativi meccanici e meccatronici.

Il percorso, rivolto agli studenti dai 14 ai 18 anni dell’indirizzo meccanica e meccatronica, si propone di ampliare la conoscenza della storia dell’automobile e delle principali innovazioni tecniche del settore, valorizzare il contributo femminile nell’automotive - nello specifico di Linda Villano e Maria Paola Stola, presidente e madrina di Aida -, offrire modelli di ruolo contemporanei attraverso la presenza di professioniste e pilote attive nel settore, stimolare negli studenti una riflessione critica su stereotipi di genere e opportunità professionali future, integrare saperi storici e tecnici con il lavoro scolastico di progettazione del go-kart elettrico.

Il progetto utilizza una metodologia attiva basata su narrazione storica e tecnica dell’evoluzione dell’automobile, contenuti multimediali dedicati a innovazione, design, meccatronica e protagoniste del settore, quiz interattivi e momenti di confronto guidato, testimonianze video di donne dell’automotive. È inoltre prevista la presenza di una pilota professionista che utilizzerà un simulatore dinamico per mostrare agli studenti tecniche di guida, controllo del mezzo e dinamiche del veicolo, offrendo loro la possibilità di sperimentare direttamente. Silvia Difrancesco, psicologa dell’associazione esperta in età evolutiva, sarà parte integrante del percorso, guidando un momento di debriefing finale per favorire consapevolezza, gestione delle emozioni e autostima.

Il progetto sarà inizialmente sperimentato nella sede Enaip di Rivoli, per poi essere esteso ad altre classi e altre scuole su tutto il territorio piemontese e nazionale. “Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per avvicinare le nuove generazioni al settore dell’automotive con uno sguardo moderno, inclusivo e meritocratico. Vogliamo mostrare ai ragazzi e alle ragazze che la tecnica, la meccatronica e l’innovazione non hanno genere. Il nostro sogno è attrarre quanto più possibile ragazze a iscriversi e frequentare i corsi tecnici, senza paura”, afferma Alessia Corcione, vicepresidente e responsabile progetto educazione in Aida.