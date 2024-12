Chiuso in via precauzionale il Ponte 88

Chiuso dalla Polizia Locale domese il ponte '88' di Domodossola. Dopo la segnalazione di alcuni automobilisti e dopo un sopralluogo degli agenti domesi, la decisione.

Il ponte che sovrasta lo scalo ferroviario domese unisce via Piave a via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Un problema per la viabilità cittadina, soprattutto in questi giorni in cui in via Piave il traffico è particolarmente congestionato a causa del semaforo installato per i lavori alla nuova rotonda del nuovo distributore di carburante di fianco ad Eliossola.