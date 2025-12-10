Agroalimentare e neve, il Piemonte su Rai e Mediaset grazie all’assessorato all'Agricoltura e Turismo della Regione

Il tappo che salta da una bottiglia di Alta Langa scatena la sinfonia di sapori di una tavola di Natale imbandita degli straordinari prodotti dell’agroalimentare piemontese: dai ravioli del plin al risotto al vino rosso, dal gran bollito misto ai formaggi, dal decanter di Barolo alla nocciola Tonda Gentile, dalle castagne alla Mela Rossa di Cuneo Igp. «Piemonte is. Eccellenza da gustare», il claim. E l’ebbrezza di lanciarsi in una discesa con gli sci o la tavola dalle vette innevate delle Alpi – catturate con spettacolari riprese dal drone - per poi ritrovarsi nel calore di un calice e di una cena romantica a due passi dalle piste.

Sono i due spot emozionali – della durata di 20” ciascuno - voluti dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni - con cui il Piemonte promuove per la prima volta in una massiccia campagna di comunicazione sui media nazionali due sue eccellenze: l’agroalimentare e il turismo della neve. Entrambi saranno diffusi sulle reti televisive generaliste e tematiche Rai e Mediaset. Entrambi sono in programmazione dal 7 dicembre: quello sull’agroalimentare proseguirà fino al 14 gennaio prossimo; quello sulla neve fino a fine marzo 2026, coprendo l’intero periodo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina e della Coppa del Mondo di Sci alpino. I due spot saranno in circuito dal 15 al 24 dicembre anche sui monitor delle 14 Grandi Stazioni ferroviarie d’Italia con 150 passaggi giornalieri ciascuno.

Commenta l’assessore Bongioanni: «I prodotti dell’eccellenza enogastronomica e il turismo della neve sono due asset su cui il Piemonte ha una potenzialità enorme, eppure sui mercati non è ancora conosciuto e percepito come merita. Con questa massiccia campagna - che non ha precedenti per sistematicità e presenza - voglio dare al Piemonte la visibilità e l’identità che merita rispetto ad altre Regioni più presenti da tempo nella comunicazione promozionale. Sotto quest’aspetto abbiamo dalla nostra due fattori rilevanti: la curiosità e che spinge i mercati a scoprire sempre nuove mete e nuovi prodotti, e l’enorme lavoro che stiamo compiendo a tutti i livelli per ridisegnare l’offerta e la promozione, con strumenti come la legge 18 per l’offerta turistica che ho riattivato dopo anni e la cui graduatoria sarà pubblicata entro fine anno. È solo l’inizio di una strategia promozionale strutturata e coordinata che coinvolgerà sempre di più le Atl, i Consorzi e tutti gli attori attivi sui territori».

Aggiunge l’assessore alla Montagna e Sistema Neve Marco Gallo: «Per potenziare e rendere ancora più attrattive e competitive le nostre stazioni sciistiche abbiamo messo a disposizione 50 milioni di euro attraverso il Bando Neve per il rilancio dell’intero sistema neve piemontese. È un investimento che non ha precedenti: per la prima volta non riguarda soltanto gli impianti di discesa ma anche le piste da fondo e rappresenta un passaggio strategico per garantire sicurezza, innovazione e sostenibilità alle nostre montagne. I 41 progetti finanziati – dagli interventi sulla sicurezza delle funivie, dal potenziamento dell’innevamento programmato all’acquisto di battipista - inoltre sono la dimostrazione che il Piemonte ha scelto una direzione chiara: dare ai comprensori le condizioni per crescere, competere e accogliere ospiti da tutta Italia e dall’estero».