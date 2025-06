''E' ora che le Istituzioni prendano posizione sui problemi delle strade del Vco''

‘’Ho apprezzato l'intervento del presidente del Distretto dei Laghi, Francesco Gaiardelli, nel quale esprime tutto il disappunto per la situazione vergognosa e insostenibile delle strade del VCO dal pianura alle valli di tutta l'Ossola’’.

Chi parla è Antonio Locatelli, coordinatore dei frontalieri del Vco che da anni si batte per il miglioramento della strada statale 337 che collega la Vigezzo al Ticino, percorsa quotidianamente dai frontalieri.

Poi aggiunge: ‘’I lavori sulla superstrada sono uno schiaffo agli utenti che la percorrono. Tratti che da anni e anni sono transennati e fermi a livello di canterizzazione e ormai invasi dalle erbacce lungo le barriere di separazione’’.

‘’Mi chiedo – aggiunge Locatelli - come sia possibile avendo dieci punti da riparare non si possa intervenire con dieci appalti e sistemare tutto in un arco di tempo ragionevole. Come si possa parlare di programmi per il turismo quando la domenica e anche in altri giorni salire e scendere dal Valle Vigezzo diventa un incubo, come si possa non pensare che i mezzi di soccorso siano bloccati da un semaforo che ne impedisce di fatto il passaggio obbligando gli stessi a transitare sopra i delimitatori di corsia.

Basterebbe che le istituzione si recassero sulle situazioni vergognose delle strade del VCO e iniziassero a prendere posizioni importanti verso chi non risolve questi problemi fregandosene della sicurezza delle persone’’.