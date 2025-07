Lavori stradali in via Torino: viabilità modificata fino al 12 agosto

A partire da lunedì 28 luglio, dalle ore 7:00 del mattino, verrà sospesa la circolazione in via Torino, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Mizzoccola/via Piave e l’intersezione con via Cimitero, a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale.

L’intervento, appaltato dal Comune, mira a migliorare la sicurezza e la qualità del manto stradale: dovrebbe concludersi entro il 12 agosto, salvo imprevisti.

Viabilità modificata

Durante il periodo dei lavori, sarà garantito un senso unico di marcia in direzione Regione Nosere – Crevoladossola, mentre il restante tratto di via Torino, da via Bersaglio alla rotatoria di Regione Nosere, rimarrà a doppio senso di circolazione.

Ecco nel dettaglio le principali modifiche al traffico:

Sospensione totale della circolazione nel tratto via Mizzoccola/via Piave – via Cimitero (direzione Crevoladossola–Villadossola);

Senso unico in direzione opposta (Villadossola–Crevoladossola) da Regione Nosere fino a via Mizzoccola;

Divieto di transito per i veicoli oltre le 35 tonnellate, con obbligo di deviazione verso via Piave e via Mizzoccola-Trontano;

Direzione obbligatoria verso la rotatoria di via Mizzoccola per chi proviene da via Girola;

Divieto di svolta da via Cimitero verso via Torino, resta accessibile in uscita via Bersaglio;

Il semaforo tra via Torino e via Cimitero sarà impostato su luce gialla lampeggiante, attivabile solo dagli utenti che attraversano a piedi.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le indicazioni del personale preposto alla sicurezza.

Si ringrazia la popolazione per la collaborazione e si porgono scuse per gli eventuali disagi.