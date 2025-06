“La fine di un sogno?”: un libro per riflettere sul futuro della Cappuccina

Si torna a parlare del futuro della Cappuccina e della parrocchia di Sant’Antonio in vista della partenza, ormai annunciata, dei frati da Domodossola. Questa volta l’occasione è la presentazione di un libro, intitolato “Centro Opere Cappuccina: la fine di un sogno?” di Luca e Antonio Ciurleo, in programma per il 12 giugno alle 21.15 agli impianti sportivi della Cappuccina.

Il volume, dopo aver raccontato la storia dei frati e della parrocchia domese, ripercorre le vicende degli ultimi mesi, dall’annuncio della partenza dei frati alla mobilitazione della comunità per evitarla, fino alle incognite sul futuro delle strutture presenti sul territorio di Domodossola e non solo che attualmente sono gestiti dai cappuccini e che prossimamente si troveranno senza una guida.