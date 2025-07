Alzheimer Caffè, gita in azienda agricola per immergersi nella natura

Nei giorni scorsi l'Alzheimer Caffè dell'Ossola, gestito dal servizio sociale professionale del Ciss Ossola, ha organizzato un'uscita fuori porta all'azienda agricola "Fai Cheese" di Trontano. Durante la mattinata, il gruppo composto da operatori del servizio sociale professionale del Ciss Ossola, dalle infermiere professionali dell'Asl Vco, dai volontari del Ciss Ossola, dagli anziani affetti da demenza e dai loro familiari e caregivers, ha effettuato una visita guidata all'aria aperta, tra gli animali dell'azienda agricola "Fai Cheese", i prodotti genuini della terra e il calore umano della condivisione.

L'iniziativa, pensata per offrire un momento di serenità e stimolazione sensoriale, si è rilevata un vero proprio viaggio nel tempo per molti dei partecipanti. Dopo l'accoglienza calorosa da parte dei gestori dell'azienda, il gruppo ha potuto visitare l'azienda agricola: un percorso tra stalle, animali da cortile, e il caseificio dove vengono prodotti formaggi. Durante la visita, accompagnata da operatori e familiari, qualcuno dei partecipanti ha ricordato la vita in montagna, le estati passate all'Alpe, il profumo del fieno ed il sapore del latte appena munto.

La gita si è poi conclusa con una ricca degustazione dei prodotti del caseificio: salumi, formaggi freschi e stagionati, pane casereccio, patate, il tutto accompagnato da sorrisi e racconti. Un momento conviviale che ha permesso agli anziani di sentirsi parte attiva del gruppo, ascoltati e valorizzati rispetto ai racconti delle loro esperienze d'infanzia e giovinezza.

Gli operatori del servizio sociale professionale del Ciss Ossola intendono “ringraziare tutti i partecipanti e, in particolar modo, l'azienda agricola "Fai Cheese" per la disponibilità e la cordialità dimostrate nell'esperienza realizzata per l'occasione”.

Le attività dell'Alzheimer Caffè dell'Ossola riprenderanno nel mese di settembre e si terranno la prima e la terza settimana di ogni mese, dalle 14.30 alle 17.00 presso la sede del Ciss Ossola di Domodossola (in via Mizzoccola n. 28, al piano terra, con ingresso in via Primo Maggio). La partecipazione all'Alzheimer Caffè dell'Ossola per persone affette da demenza ed i loro familiari/caregivers prevede un'iscrizione gratuita da effettuarsi presso il servizio sociale professionale del Ciss Ossola previo contatto telefonico con la segreteria al 0324 52598 o all'indirizzo mail segreteria@ciss-ossola.it.