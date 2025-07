Mercato auto: è un giugno amaro, Vco ultimo in Piemonte

Immatricolazioni in calo in tutte le province piemontesi a giugno 2025 e il Vco fa registrare il dato peggiore. È la fotografia del mercato auto diffusa in queste ore da Anfia, secondo cui si è passati da 17.774 macchine messe in strada lo scorso anno di questo periodo, alle 14.886 di oggi. Una brusca retromarcia che coinvolge tutti i territori, Torino compreso (da 12.548 a 11.036), ma che mette in evidenza, per quanto ci riguarda, il dato più basso del Verbano Cusio Ossola: da 374 a 274, con una perdita secca, dunque, di 100 immatricolazioni. Novara, per fare un paragone a noi vicino, scende da 967 a 768. A causare questa situazione, così emerge, è la frenata delle utilitarie. L’aspetto positivo del report Anfia + ministero dei Trasporti è, invece, che il dato totale delle auto messe su strada nella prima metà dell’anno in coso resta positivo rispetto al 2024: tiene il noleggio, calano gli acquisti di privati e società. Nella top 10 delle auto più vendute in Piemonte al primo posto la Fiat Panda (1.251), seguono la Fiat 600 (1.141) e la alfa Romeo Tonale (743), mentre nel Vco il podio è Panda, Suzuki Swift e Dacia Sandero, rispettivamente con 14, 13 e 11 macchine.