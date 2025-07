Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. Iolavoro per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

132820 Carrozzeria con sede a Baveno (loc. Feriolo) cerca un/a addetto alla verniciatura. Si richiede esperienza nel ruolo, precisione, attenzione ai dettagli, team working e passione per il settore automotive. Si offre contratto full time a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato.

132777 Azienda con sede in Valstrona cerca un idraulico lattoniere. Si valutano sia profili qualificati e con esperienza, sia giovani volenterosi da inserire in apprendistato o tirocinio. Richiesta patente B

132770 Azienda di Verbania cerca un giovane motivato a cui insegnare il mestiere di termoidraulico. Inserimento in apprendistato full time. Inizio lavoro a settembre, richiesta patente B

132769 Ristorante/Pizzeria di Domodossola cerca pizzaiolo e cuoco-pizzaiolo, anche con minima esperienza in pizzeria. Lavoro 5 giorni su 7, part-time o full-time con orario 10.30-14.30 / 18.00-22.30, chiuso festivi. Contratto determinato finalizzato all’assunzione.

132768 Locale notturno di Domodossola cerca 3 barman per lavoro extra il sabato sera, orario 22.30/24.00 – 04.00. Richiesta esperienza base nei cocktail e gestione cassa. Contratto intermittente, compenso da definire.

132756 Panetteria di Casale Corte Cerro cerca panettiere/a per lavoro notturno (00.00–06.00) dal lunedì al sabato. Preferibile esperienza, richiesta autonomia negli spostamenti, manualità e affidabilità. Contratto e retribuzione da definire.

132752 Negozio di abbigliamento a Domodossola cerca commesso/a per tirocinio finalizzato all’assunzione. Richiesta buona conoscenza dell’inglese, uso PC e passione per la moda. Orario 9.30-12.30 / 15.00-19.00, chiuso domenica e lunedì mattina.

132706 Azienda termoidraulica con sede a Domodossola cerca 1 idraulico per installazione e manutenzione di caldaie, stufe e climatizzatori. Richiesta minima esperienza e patente B.

Orario full-time 8-12/13.30-16.30 + sabato 8-12.

132704 Azienda lapidea con sede a Trontano ricerca 3 Cavatori, addetti all’estrazione in cava 1 Escavatorista, con esperienza e patentino per macchine movimento terra, 1 Meccanico industriale, per manutenzione impianti. Contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. Orario 8.00–17.30. CCNL Lapideo Industria.

132683 Albergo Ristorante di Gondo (Canton Vallese) cerca con urgenza cuoco/a con esperienza, disponibile immediatamente fino a metà settembre, 5 gg lavorativi e 2 riposi settimanali da concordare, orario 10:30-14:30/17:30-21:30, autonomia negli spostamenti, non si offre alloggio, paga oraria di 20 CHF.

132620 Studio dentistico di Domodossola cerca Assistente alla Poltrona con qualifica ASO per accoglienza pazienti, assistenza in sala e sterilizzazione strumenti. Richiesta disponibilità part-time (20-24 ore), buon uso PC e capacità relazionali. Contratto a tempo determinato.

132528 Stazione di rifornimento carburanti con sede a Domodossola cerca addetti al distributore o con esperienza o disponibili ad un periodo di formazione in trasferta, contratto a tempo determinato part-time 24 ore settimanali su turni diurni dal lunedì alla domenica.

132499 Famiglia di Beura cerca per signora di 89 anni assistente familiare h 24 convivente. Si richiede supporto nell'igiene personale, somministrazione di farmaci, preparazione dei pasti, attività di pulizia e sistemazione della casa. Disponibilità stanza singola.

132441 Cooperativa sociale di Verbania cerca due addetti alle pulizie per struttura ospedaliera situata a Piancavallo. Inserimento in tirocinio con rimborso di circa 1000euro. Lavoro su turni 7,15-14,45 oppure 8,45-14.45.

132407 Cooperativa sociale con sede a Domodossola cerca 2 addetti/e alle pulizie per interventi su scale, uffici e studi professionali. Lavoro part-time (15-20 ore settimanali), preferibile essere automuniti. Contratto a tempo determinato.

132354 Cantiere nautico di Verbania-Pallanza cerca un operaio/a per rimessaggio barche e mansioni base di manutenzione dei natanti. Contratto a tempo determinato stagionale full time, orari 8.30-12.30/14:30-18:30.

132310 Azienda edile di Omegna cerca due tirocinanti per pulizia cantiere e attività di manovalanza. Non è necessaria esperienza, richiesta serietà e rispetto degli orari di lavoro. Inserimento in tirocinio, retribuzione 600€ mensili. Lun – ven 8.00-12.00/13.00-17.00.

132303 Azienda settore tessile di Verbania cerca operaio di produzione. La risorsa dovrà occuparsi della ritorcitura e roccatura del filato caricando le macchine e monitorando che tutto il processo produttivo proceda correttamente. Richiesta esperienza in contesti produttivi. Contratto a tempo indeterminato full time lun-ven su turni 6-14 o 14-22

132022 Azienda multiservizi di Ornavasso cerca 2 addetti/e alle pulizie presso uffici, fabbriche, case private e case vacanze. Contratto full-time a tempo determinato finalizzato all’assunzione, orario 6:00–14:00 o 8:00–14:00, da lun a ven, con riposi a rotazione.

