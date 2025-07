Sistema imprenditoriale del Vco in crescita: turismo e servizi trainano il secondo trimestre 2025

Prosegue, seppur con passo contenuto, la crescita del tessuto imprenditoriale del Verbano Cusio Ossola. Il secondo trimestre del 2025 si è infatti chiuso con un saldo anagrafico positivo di +38 imprese, frutto di 140 nuove iscrizioni e 102 cessazioni, che portano a 12.245 il totale delle imprese registrate al 30 giugno.

Il tasso di crescita si attesta a +0,31%, un valore che riflette una dinamica moderata ma costante e che rispecchia l’andamento del comparto nell’intero Alto Piemonte. A trainare il saldo positivo sono soprattutto il turismo (+0,79%) e i servizi (+0,90%), settori che si confermano più reattivi in una fase ancora incerta per molte attività economiche.

In controtendenza, invece, l’agricoltura (-0,16%) e il commercio (-0,14%), che evidenziano segnali di rallentamento. Dal punto di vista della forma giuridica, si segnala una crescita per le imprese individuali (+0,46%) e per le società di capitali (+0,30%), mentre rimane stabile la presenza di altre tipologie societarie.

Le imprese artigiane mostrano un andamento positivo, con 58 nuove iscrizioni e 44 cessazioni, per un totale di 3.936 attività artigiane operative nel VCO.

«Pur in un contesto di incertezza – ha commentato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – il trimestre appena concluso conferma un trend di lieve crescita. Il ruolo dei servizi e del turismo appare centrale per il nostro territorio e rende fondamentale continuare a sostenere il sistema imprenditoriale locale con strumenti mirati di supporto, innovazione e formazione».