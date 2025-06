Le previsioni meteo per il fine settimana

Temperature ancora in aumento con il weekend che sarà all'insegna del gran caldo. "La perturbazione sull'Inghilterra tende a transitare verso ovest e ciò - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - permette una temporanea rotazione da ovest della ventilazione e una diminuzione dell'instabilità, che sarà perlopiù limitata ai rilievi. Una debole intrusione di aria più fresca in quota favorirà nuovamente fenomeni temporaleschi più estesi dal pomeriggio di domenica. Nuovo miglioramento lunedì. Ancora temperature decisamente al di sopra delle medie del periodo".

SABATO 14 GIUGNO 2025

Nuvolosità: cielo soleggiato sulle pianure; da metà giornata formazione di locali cumuli a ridosso dei rilievi occidentali e nordoccidentali. Leggero aumento della copertura nuvolosa anche sulle pianure dalla tarda serata. Precipitazioni: nel pomeriggio locali rovesci, deboli o moderati, su zone montane e pedemontane alpine. Possibili temporali sull'alto Verbano in attenuazione nella notte. Non si escludono deboli e isolati rovesci anche sulle zone di pianura adiacenti. Zero termico: in lieve temporaneo calo nelle ore notturne a 4200 m, poi stabile sui 4300 m. Venti: deboli moderati da ovest sulle Alpi; deboli altrove, variabili sull'Appennino e in pianura, dai quadranti orientali a quote collinari

DOMENICA 15 GIUGNO 2025

Nuvolosità: cielo soleggiato al mattino e nuvoloso al pomeriggio, con nubi più compatte su Piemonte settentrionale e nordoccidentale. Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci e temporali sparsi e intermittenti, generalmente deboli o moderati, ma non si escludono locali picchi forti. I fenomeni più intensi sono attesi sulla fascia pedemontana alpina nordoccidentale e sulle prime pianure adiacenti. Zero termico: costante o in lieve aumento sui 4300-4400 m sulle pianure e in calo sui 4100-4200 m sulle Alpi. Venti: moderati o forti occidentali sulle Alpi, deboli o localmente moderati, prevalentemente da sud-ovest in Appennino, deboli variabili altrove.